Erzurum Ticaret Borsası
11.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:23
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|32,20
|35,00
|34,64
|HMS
|Kaşar peyniri
|Kg
|25,47
|32,00
|30,31
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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