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Erzurum Ticaret Borsası

11.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:23
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 43,0043,0043,00HTS
TereyağıKg32,2035,0034,64HMS
Kaşar peyniriKg25,4732,0030,31HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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