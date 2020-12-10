Erzurum Ticaret Borsası
10.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:26
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yağlı peynirin kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yağlı peynirin kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yağlı peynir
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Patates
|Kg
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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