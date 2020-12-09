Erzurum Ticaret Borsası
09.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:24
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
|Kuru Soğan
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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