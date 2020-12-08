Erzurum Ticaret Borsası
08.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:50
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,99 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,99 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|39,95
|40,00
|39,99
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|31,94
|30,03
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,24
|2,24
|2,24
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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