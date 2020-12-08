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Erzurum Ticaret Borsası

08.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:50
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,99 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 39,99 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg 39,9540,0039,99HTS
Kaşar peyniriKg30,0031,9430,03HTS
İnek sütüKg2,242,242,24HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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