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Erzurum Ticaret Borsası

07.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:10
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,37 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 47,0054,40 49,37 HTS
Kuru SoğanKG2,303,002,41HTS
PatatesKG 2,20 2,50 2,27 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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