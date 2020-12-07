Erzurum Ticaret Borsası
07.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:10
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,37 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|47,00
|54,40
|49,37
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,30
|3,00
|2,41
|HTS
|Patates
|KG
|2,20
|2,50
|2,27
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer
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