Erzurum Ticaret Borsası
04.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:13
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|50,00
|50,00
|50,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,30
|1,30
|1,30
|HMS
|Patates
|Kg
|1,10
|1,10
|1,10
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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