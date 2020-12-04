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Erzurum Ticaret Borsası

04.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:13
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 50,0050,0050,00HTS
Kuru soğanKg1,301,301,30HMS
PatatesKg1,101,101,10HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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