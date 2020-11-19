Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

19.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:16
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 2,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 2,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru SoğanKg2,502,50 2,50 HTS
Kuru FasulyeKg13,0013,0013,00HTS
PatatesKg2,50 2,50 2,50 HTS
Civil PeynirKg13,89 20,37 19,88 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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