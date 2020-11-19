Erzurum Ticaret Borsası
19.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:16
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 2,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 2,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Soğan
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Kuru Fasulye
|Kg
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Civil Peynir
|Kg
|13,89
|20,37
|19,88
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer
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