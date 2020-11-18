Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

18.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:48
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 48,0048,00 48,00 HTS
Kuru fasulyeKg16,0016,0016,00HTS
Kaşar peyniriKg 40,00 40,00 40,00 HTS
Yağlı PeynirKg 24,00 24,00 24,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

İlgili Haberler

Erzurum'dan doğan nehirler toprağa can, ülkeye enerji veriyor
Erzurum'dan doğan nehirler toprağa can, ülkeye enerji veriyor
Erzurum taşıtta 3, konutta 2'inci sırada
Erzurum taşıtta 3, konutta 2'inci sırada
15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması
15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Arda Turan Ozan Tufan Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Medya Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 15:53:44. #1.15#
title