Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

16.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:08
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,09 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,09 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg47,0052,0049,09HTS
Yağlı peynirKg25,0025,0025,00HTS
Kaşar peyniriKg30,0030,00 30,00 HTS
PirinçKg8,008,808,77HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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