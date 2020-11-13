Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

13.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:38
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,39 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg2,39 2,39 2,39HTS
Yağlı peynirKg18,00 18,00 18,00HTS
Kaşar peyniriKg30,0030,00 30,00 HTS
BuğdayKg1,90 1,90 1,90HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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