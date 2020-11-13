Erzurum Ticaret Borsası
13.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:38
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,39 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 2,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|2,39
|2,39
|2,39
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,90
|1,90
|1,90
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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