Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

12.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:52
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg35,0045,0040,65HTS
Civil peynirKg24,5024,50 24,50 HTS
Kaşar peyniriKg25,9335,0031,15HTS
BuğdayKg1,701,851,76 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HTS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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