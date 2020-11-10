Erzurum Ticaret Borsası
10.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:32
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|32,00
|51,49
|39,84
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,75
|1,75
|1,75
|HMS
|Kuru fasulye
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Tavuk eti
|Kg
|12,00
|14,00
|12,75
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
Haber Yorumları
500