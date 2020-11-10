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Erzurum Ticaret Borsası

10.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:32
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg32,0051,4939,84HTS
BuğdayKg1,751,75 1,75 HMS
Kuru fasulyeKg30,0030,00 30,00 HMS
Tavuk etiKg12,0014,0012,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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