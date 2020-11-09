Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

09.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:33
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 24,85 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi ortalama 24,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
BuğdayKg1,681,771,75HMS
Yeşil mercimekKg4,754,75 4,75 HTS
Ayçiçek yağıKg9,029,02 9,02 HTS
Yumurta (koli)Kg14,8527,7024,85 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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