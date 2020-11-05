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Erzurum Ticaret Borsası

05.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:24
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg57,0057,0057,00HTS
PatatesKg1,001,001,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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