Erzurum Ticaret Borsası
05.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:24
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|57,00
|57,00
|57,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,00
|1,00
|1,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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