Erzurum Ticaret Borsası
04.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:58
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,52 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,52 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|42,00
|72,07
|42,52
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|40,00
|43,56
|42,42
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,75
|3,30
|3,01
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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