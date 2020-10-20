Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

20.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:02
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg40,5040,5040,50HTS
Kaşar peyniriKg39,0039,0039,00HTS
Kuru soğanKg5,505,505,50HTS
PatatesKg4,504,504,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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