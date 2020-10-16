Erzurum Ticaret Borsası
16.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:59
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Küçükbaş et
|Kg
|44,00
|44,00
|44,00
|HMS
|Büyükbaş et
|Kg
|30,00
|38,30
|35,59
|HMS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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