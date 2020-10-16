Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

16.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:59
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Küçükbaş etKg44,0044,0044,00HMS
Büyükbaş etKg30,0038,3035,59HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Özgü Namal Cansu Dere Sezen Aksu
Spor Samatta Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 16:59:43. #1.15#
title