Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

15.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:38
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg42,5854,0046,09HTS
TereyağıKg30,0046,0036,91 HTS
Kaşar peyniriKg24,7738,3326,94HTS
Yağlı PeynirKg15,6724,4415,73HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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