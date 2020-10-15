Erzurum Ticaret Borsası
15.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:38
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,09 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|42,58
|54,00
|46,09
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|30,00
|46,00
|36,91
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|24,77
|38,33
|26,94
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|15,67
|24,44
|15,73
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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