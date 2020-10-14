Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

14.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:36
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 38,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 38,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg36,8046,3038,50HTSG
Kaşar PeyniriKg30,0036,6033,17 HTS
Civil peynirKg16,0022,8517,93HTSG
Yağlı PeynirKg14,5016,5615,29HTSG

HTS: Hazır Tüccar Satış

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Kabak Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:41:00. #1.14#
title