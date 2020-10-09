Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

09.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:12
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,43 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg1,153,80 2,43HTS
Kuru soğanKg2,403,302,51HTS
Et büyükbaşKg31,50 31,50 31,50HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Ali Sürmeli Ata Demirer
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Türk Kaza Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 16:14:32. #1.14#
title