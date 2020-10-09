Erzurum Ticaret Borsası
09.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:12
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,43 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,43 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,15
|3,80
|2,43
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,40
|3,30
|2,51
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|31,50
|31,50
|31,50
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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