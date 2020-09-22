Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,47 liradan satıldı.
22.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:54
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,47 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|30,00
|37,00
|33,47
|HMS
|Mantar
|Kg
|9,00
|9,00
|9,00
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|1,70
|1,70
|1,70
|HMS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
Haber Yorumları
500