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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,47 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
22.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:54

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,47 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg30,0037,0033,47HMS
MantarKg9,009,00 9,00 HMS
İnek sütüKg1,701,70 1,70 HMS

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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