Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.
21.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:00
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Buğday
|Kg
|1,73
|1,77
|1,75
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|36,00
|35,39
|HMS
|Tulum peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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