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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
21.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:00

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) buğdayın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
BuğdayKg1,731,771,75HTS
Et büyükbaşKg35,0036,0035,39HMS
Tulum peyniriKg30,0030,00 30,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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