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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 10,12 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
18.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:28

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 10,12 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeyniriKg9,5011,0010,12HTS
Kuru SoğanKg1,152,402,32HTS
PatatesKg4,504,504,50HTS
ArpaKg1,391,391,39HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

AA Editörü - İlhami Erkılıç
İlhami Erkılıç
AA Editörü
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