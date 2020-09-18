Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 10,12 liradan satıldı.
18.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:28
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 10,12 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peyniri
|Kg
|9,50
|11,00
|10,12
|HTS
|Kuru Soğan
|Kg
|1,15
|2,40
|2,32
|HTS
|Patates
|Kg
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Arpa
|Kg
|1,39
|1,39
|1,39
|HTS
Kaynak: AA
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