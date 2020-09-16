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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,49 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
16.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:28

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg38,0040,0039,49HTS
PirinçKg7,927,927,92HTS
TurşuKg2,504,303,27HTS
Kuru incirKg14,0030,0026,57HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

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