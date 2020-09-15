Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
15.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:35

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peynirKg15,7515,7515,75HTS
Kaşar peyniriKg32,5032,50 32,50 HTS
Bal süzme piknikKg0,850,850,85HTS
Yağlı peynirKg20,5020,5020,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

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