Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) turşunun kilogramı 5 liradan satıldı.
11.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:10
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) turşunun kilogramı 5 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Arpa
|Kg
|1,39
|1,39
|1,39
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,70
|1,70
|HTS
|Turşu
|Kg
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|22,00
|24,60
|23,41
|HTS
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500