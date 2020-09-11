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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) turşunun kilogramı 5 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
11.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:10

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) turşunun kilogramı 5 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
ArpaKg1,391,391,39HTS
BuğdayKg1,681,701,70HTS
TurşuKg5,005,005,00HTS
Yumurta koliKg22,0024,6023,41HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

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