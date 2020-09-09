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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
09.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:25

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg35,0035,00 35,00 HMS
İnek sütüKg1,902,102,03HMS
PatatesKg0,602,392,07HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA

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