Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.
09.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:25
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|1,90
|2,10
|2,03
|HMS
|Patates
|Kg
|0,60
|2,39
|2,07
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA
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