Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37 liradan satıldı.
08.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:08
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|37,00
|37,00
|37,00
|HMS
|Kuru soğan
|Kg
|3,30
|3,30
|3,30
|HTS
|Patates
|Kg
|3,80
|3,80
|3,80
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA
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