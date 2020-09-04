Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,88 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
04.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:23

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg48,0050,0048,88HTS
Civil peynirKg17,0017,00 17,00 HTS
Tere yağKg33,8035,0034,32HTS
PatatesKg1,151,15 1,15 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

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