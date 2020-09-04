Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,88 liradan satıldı.
04.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:23
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|48,00
|50,00
|48,88
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
|Tere yağ
|Kg
|33,80
|35,00
|34,32
|HTS
|Patates
|Kg
|1,15
|1,15
|1,15
|HTS
Kaynak: AA