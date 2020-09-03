Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,78 liradan satıldı.
03.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:08
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|42,00
|74,07
|42,78
|HTS
|Yumurta
|Kg
|0,60
|0,60
|0,60
|HTS
|Tere yağı
|Kg
|40,00
|43,56
|40,58
|HTS
|Yağlı peyniri
|Kg
|16,18
|17,50
|16,27
|HTS
Kaynak: AA