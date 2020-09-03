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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,78 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
03.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:08

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg42,0074,0742,78HTS
YumurtaKg0,600,60 0,60 HTS
Tere yağıKg40,0043,5640,58HTS
Yağlı peyniriKg16,1817,50 16,27 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

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