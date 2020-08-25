Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 30 liradan satıldı.
25.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:48
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|34,25
|38,00
|37,28
|HMS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,80
|2,80
|2,80
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA