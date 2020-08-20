Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.
20.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:09
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|47,00
|40,59
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|Kavurma
|Kg
|77,00
|77,00
|77,00
|ESKS
|Sosis
|Kg
|49,00
|49,00
|49,00
|ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA