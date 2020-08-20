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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
20.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:09

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg35,0047,0040,59HTS
Tavuk eti Kg12,0012,00 12,00 HTS
KavurmaKg77,0077,0077,00ESKS
SosisKg49,0049,00 49,00 ESKS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: AA

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