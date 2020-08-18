HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,99 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
18.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:44

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,99 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg48,0050,0048,99HTS
Süzme BalKg25,0025,00 25,00 HTS
Ayçiçek YağıKg7,507,50 7,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi Dünya
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Emrah Hadise Şeyma Subaşı Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Fuat Çapa Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 15:45:21. #1.15#
title