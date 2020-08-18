Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,99 liradan satıldı.
18.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:44
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,99 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|50,00
|48,99
|HTS
|Süzme Bal
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Ayçiçek Yağı
|Kg
|7,50
|7,50
|7,50
|HTS
Kaynak: AA