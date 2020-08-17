Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) lor peynirin kilogramı 13,89 liradan satıldı.
17.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:11
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) lor peynirin kilogramı 13,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Lor Peyniri
|KG
|13,89
|13,89
|13,89
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|19,29
|21,22
|20,38
|HTS
Kaynak: AA