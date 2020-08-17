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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) lor peynirin kilogramı 13,89 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
17.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:11

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) lor peynirin kilogramı 13,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Lor PeyniriKG 13,8913,89 13,89 HTS
Kuru FasulyeKG10,0010,0010,00HTS
Kaşar PeyniriKG 30,00 30,00 30,00 HTS
Civil PeyniriKG 19,29 21,22 20,38 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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