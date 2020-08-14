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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
14.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:21

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg35,0035,00 35,00 HTS
Kaşar peyniriKg32,0032,00 32,00 HTS
Yağlı peynirKg17,0017,00 17,00 HTS
Lor peyniriKg 10,0010,00 10,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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