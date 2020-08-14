Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
14.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:21
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
Kaynak: AA