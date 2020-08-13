Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,50 liradan satıldı.
13.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:45
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|30,50
|30,50
|30,50
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|30,00
|38,00
|30,66
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|17,50
|17,50
|17,50
|HTS
Kaynak: AA