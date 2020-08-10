Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 43,41 liradan satıldı.
10.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:15
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 43,41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|41,67
|44,45
|43,41
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|26,12
|40,00
|26,41
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|41,50
|45,45
|44,48
|HTS
Kaynak: AA