Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,22 liradan satıldı.
29.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:17
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,22 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peyniri
|KG
|28,22
|28,22
|28,22
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|15,02
|18,00
|16,98
|HTS
|Arpa
|KG
|1,25
|1,25
|1,25
|HTS
Kaynak: AA