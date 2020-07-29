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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,22 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
29.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:17

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 28,22 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeyniriKG28,2228,2228,22HTS
Civil PeyniriKG 15,0218,0016,98HTS
ArpaKG 1,251,251,25HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

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