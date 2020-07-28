Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) pirincin kilogramı 7,65 liradan satıldı.
28.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:52
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) pirincin kilogramı 7,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|KG
|7,65
|7,65
|7,65
|HTSG
|Limon
|KG
|2,00
|5,20
|2,54
|HMS
|Üzüm
|KG
|1,30
|1,50
|1,37
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA