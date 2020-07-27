Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,08 liradan satıldı.
27.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:54
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,08 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|40,00
|42,48
|42,08
|HTS
|Et Küçükbaş
|Kg
|40,00
|40,02
|40,01
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|9,5
|13,89
|13,89
|HTS
|Sakatat
|Kg
|5,00
|5,00
|5,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA