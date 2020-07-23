Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,59 liradan satıldı.
23.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:20
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,59 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|38,00
|40,00
|39,59
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Patates
|KG
|0,60
|1,25
|0,90
|HTS
Kaynak: AA