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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,59 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
23.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:20

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,59 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG38,0040,0039,59HTS
Et küçükbaşKG40,0040,0040,00HTS
PatatesKG0,601,250,90HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

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