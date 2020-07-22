Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,82 liradan satıldı.
22.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:51
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,82 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|29,50
|47,90
|42,82
|HTS
|Siyah zeytin
|KG
|16,00
|22,00
|20,94
|HTSG
|İnek sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
Kaynak: AA