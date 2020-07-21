Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,32 liradan satıldı.
21.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:36
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|32,00
|30,32
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HMS
|Tavuk Eti
|KG
|8,00
|15,00
|13,56
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA