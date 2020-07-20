Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.
20.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:25
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|Kg
|20,37
|20,37
|20,37
|HTS
|Bulgur
|Kg
|4,55
|4,55
|4,55
|HTS
|Lor Peynir
|Kg
|13,89
|13,89
|13,89
|HTS
|Krem Penir
|Kg
|0,72
|0,72
|0,72
|HTS
Kaynak: AA