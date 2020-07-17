Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,26 liradan satıldı.
17.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:55
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|28,00
|70,92
|37,26
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|ESKS
|Kavurma
|KG
|77,00
|77,00
|77,00
|ESKS
|Civil Peyniri
|KG
|9,50
|15,00
|9,59
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|12,00
|14,30
|12,85
|ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA