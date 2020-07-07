Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,28 liradan satıldı.
07.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,00
|74,07
|43,28
|HTS
|Tereyağı
|KG
|40,00
|43,56
|41,34
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,50
|18,66
|17,51
|HTS
Kaynak: AA