HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 41 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
03.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:12

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG41,0041,0041,00 HTS
Kaşar PeyniriKG 30,0030,00 30,00 HTS
Yağlı PeynirKG 16,1818,0016,19HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Ekonomi
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ekonomi
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Ekonomi
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor Ekonomi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Ekonomi
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü Ekonomi
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Esra Albayrak Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Ezgi Eyüboğlu Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla Sakarya Patlama Jandarma Ozan Güven
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:24:28. #1.15#
title