Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 41 liradan satıldı.
03.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:12
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|41,00
|41,00
|41,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,18
|18,00
|16,19
|HTS
Kaynak: AA