Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,73 liradan satıldı.
29.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:28
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,73 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
|78,00
|47,73
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|37,00
|75,00
|40,13
|HTS
Kaynak: AA