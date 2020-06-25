HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
25.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:52

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG40,7441,67 40,85 HTS
Civil PeyniriKG14,8518,52

15,24 HTS
Buğday UnuKG2,10 3,59 2,70 HTS
Kuru FasulyeKG13,00

13,00

13,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Ekonomi
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Ekonomi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Ekonomi
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak Ekonomi
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi Ekonomi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir Alişan
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:53:45. #1.14#
title