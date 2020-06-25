Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.
25.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:52
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|40,74
|41,67
|40,85
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|14,85
|18,52
|15,24
|HTS
|Buğday Unu
|KG
|2,10
|3,59
|2,70
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
Kaynak: AA