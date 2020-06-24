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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası
24.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:03

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG35,8635,86 35,86 HMS
İnek sütüKG2,002,00

2,00 HMS
PatatesKG1,80 3,00 2,65 HTS
TereyağıKG43,00

43,00 43,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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